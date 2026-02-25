Cina: segretario Finanze Hong Kong “Ok a uso diffuso dell’Ia nelle industrie”

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Hong Kong promuoverà l’impiego industriale dell’intelligenza artificiale (IA) affinché tutti i suoi residenti possano, in ultima analisi, adottare e avere familiarità con questa tecnologia, ha dichiarato Paul Chan, segretario alle Finanze del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR), presentando il bilancio 2026-27 mercoledì.

Chan ha affermato che istituirà e presiederà il Comitato per la strategia di sviluppo “IA+ e industria”, con l’obiettivo di elaborare strategie e creare condizioni favorevoli affinché l’IA sostenga la trasformazione e lo sviluppo delle industrie.

Il comitato sarà composto da esperti, accademici, imprese e aziende dei parchi industriali, con un’attenzione iniziale rivolta alle tecnologie per la vita e la salute, nonché all’intelligenza artificiale incarnata, ha aggiunto Chan.

