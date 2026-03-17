Cina: seconda grande nave da crociera prodotta nel Paese lascerà molo il 20 marzo (3)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 16 marzo 2026, mostra una veduta interna della nave da crociera di grandi dimensioni “Adora Flora City” a Shanghai, nella Cina orientale. La seconda nave da crociera cinese di grandi dimensioni costruita a livello nazionale dovrebbe essere consegnata entro la fine del 2026, con la costruzione della sua struttura principale già completata, secondo il suo costruttore navale, la China State Shipbuilding Corporation (CSSC). La nave dovrebbe lasciare il molo il 20 marzo per la prossima fase di prova di ormeggio in banchina, mentre le prove in mare sono previste per la fine di maggio, ha affermato la CSSC. Con una stazza lorda di 141.900 tonnellate, questa nave rappresenta un ulteriore passo avanti nella capacità della Cina di costruire navi da crociera di grandi dimensioni. Rispetto alla prima nave di questo tipo, la Adora Magic City, la nuova imbarcazione presenta una serie di miglioramenti nella progettazione e nella costruzione. Secondo la società, la nave è più lunga di 17,4 metri, offre aree pubbliche ampliate e un maggiore comfort a bordo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).