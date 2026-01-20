PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei ricercatori cinesi hanno rinvenuto la più antica letteratura conosciuta sui cavalli grazie a listelli di bambù risalenti a oltre 2.000 anni fa, al periodo degli Stati combattenti (475 a.C.-221 a.C.). Questa scoperta è stata annunciata lunedì nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Tsinghua University a Pechino.

Il Centro di ricerca e conservazione dei testi rinvenuti dell’università ha recentemente catalogato cinque testi su bambù relativi ai cavalli. Secondo i ricercatori, si tratta attualmente dei più antichi testi sistematici scoperti in Cina riguardanti la valutazione, le cure veterinarie, l’addestramento e la conduzione dei cavalli.

Shi Xiaoli, professore associato del centro, ha affermato che il periodo degli Stati combattenti segnò l’apice della guerra con i carri nell’antica Cina, quando l’equitazione e la conduzione dei carri erano considerate competenze essenziali per i nobili. Tuttavia, i dettagli pratici relativi a tali tecniche erano in precedenza registrati solo in modo sporadico nei testi antichi giunti fino a noi.

“La pubblicazione di uno dei testi, che descrive in dettaglio come guidare i cavalli, colma una lacuna nella letteratura sulle tecniche equestri del periodo degli Stati combattenti e persino della più ampia storia cinese antica, offrendo un significativo valore documentario per lo studio dell’equitazione antica”, ha osservato Shi.

“I cavalli avevano uno status estremamente elevato nell’antichità”, ha dichiarato Huang Dekuan, direttore del centro. Huang ha sottolineato che i progressi nella domesticazione, nell’allevamento, nella gestione e nella conduzione dei cavalli hanno direttamente potenziato le capacità di trasporto e militari dell’antichità, influenzato gli scambi culturali e lo sviluppo delle civiltà, riflettendo la forza militare e produttiva di un Paese, il tutto intriso di un ricco significato politico e culturale.

“Questa collezione appena scoperta riveste un importante valore per la ricerca sulla valutazione equina, sulla storia dell’allevamento del bestiame, sulla zooarcheologia e sulla veterinaria nel periodo degli Stati combattenti”, ha aggiunto Huang.

