Cina: scienziati identificano nuova specie di moscerino nello Xizang

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei ricercatori cinesi hanno identificato una nuova specie di moscerino nella contea di Medog, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, e l’hanno ufficialmente denominata Cricotopus motuoensis, secondo il Dawa Innovation Studio, sotto il controllo dell’Istituto di biologia dell’altopiano della regione autonoma dello Xizang.
I risultati sono stati pubblicati ieri sulla rivista internazionale di tassonomia “Zootaxa”.
La scoperta è stata effettuata grazie a un lavoro di ricerca congiunto tra lo studio e i ricercatori della Shanghai Ocean University, situata nella Cina orientale.
Secondo Lin Xiaolong, professore associato presso la Shanghai Ocean University, l’insetto appena identificato appartiene al raro sottogenere Pseudocricotopus all’interno del genere Cricotopus. Prima di questa scoperta, solo sette specie di questo sottogenere erano state registrate in tutto il mondo.
Il gruppo di ricerca aveva già scoperto in precedenza un’altra nuova specie di moscerino a Medog, pubblicando i risultati su “Zootaxa” il 2 aprile, denominandola ufficialmente Tanytarsus sinicus.
I ricercatori hanno affermato che la scoperta di queste due nuove specie arricchisce i registri della biodiversità degli insetti acquatici in Cina, in particolare a Medog.
“Le scoperte evidenziano ulteriormente l’importanza ecologica di Medog e della Riserva naturale nazionale del Grand Canyon dello Yarlung Zangbo, un hotspot di biodiversità riconosciuto a livello globale”, ha aggiunto Lin.
(ITALPRESS).