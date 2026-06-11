Cina: raccolto il 68,54% del grano, 233 mln di mu completati (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 10 giugno 2026, mostra delle mietitrici impegnate nella raccolta del grano nella cittadina di Zhangzhuang, contea di Yinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Fino al 9 giugno, in tutta la Cina erano stati raccolti complessivamente 233 milioni di mu (pari a 15,53 milioni di ettari) di grano, pari al 68,54% dell’intero lavoro di raccolta.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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