MOSCA (RUSSIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato venerdì che le relazioni tra Russia e Cina rappresentano un fattore cruciale per la stabilità globale.

“Lo sviluppo delle relazioni tra Russia e Cina procede in modo costante e coerente”, ha affermato Putin rispondendo a una domanda di Xinhua durante la conferenza stampa annuale.

Putin ha sottolineato che i due Paesi hanno avviato una cooperazione in vari settori e che il volume degli scambi commerciali bilaterali ammonta a 240-250 miliardi di dollari.

Il presidente russo ha inoltre osservato che è motivo di soddisfazione constatare come la cooperazione tra Russia e Cina abbia compiuto progressi anche in ambiti quali la manifattura high-tech, la scienza e l’istruzione, gli scambi culturali e umanitari e l’esplorazione spaziale.

“Spero che continueremo a far avanzare le nostre relazioni con i nostri amici cinesi in questa direzione, sia nel breve termine sia in una prospettiva storica di lungo periodo”, ha aggiunto.

