Cina: Rudong migliora ambiente acquatico e riqualifica aree lungo i fiumi (2)

RUDONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 27 ottobre 2026, mostra alcuni lavoratori che rimuovono le erbacce su un’isola galleggiante del parco Heming, nella contea di Rudong, città di Nantong, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Negli ultimi anni, la contea si è impegnata per migliorare il proprio ambiente ecologico acquatico. L’ambiente acquatico dei tre fiumi che attraversano la contea, ovvero il Taiyun, il Jueju e il Juekan, è stato oggetto di efficaci interventi di risanamento. Lungo questi corsi d’acqua, il parco Heming e le aree lungo le rive degli affluenti hanno tutti contribuito a creare un pittoresco paesaggio urbano, dove le persone possono trascorrere il proprio tempo libero.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)