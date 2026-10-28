Yemen, l’Ambasciatrice saudita negli Usa chiede una coalizione internazionale contro gli Houthi sul modello Isis

IPA89421523 - (261008) -- SANAA, Oct. 8, 2026 (Xinhua) -- Houthi supporters take part in an armed rally staged against the involvement of Türkiye and Pakistan with Saudi Arabia in Yemen's conflict, in Sanaa, Yemen, on Oct. 7, 2026. Supporters of Yemen's Houthi group took part in an armed rally in the capital Sanaa on Wednesday to announce military mobilization. Yemen's Houthi leader Abdul-Malik al-Houthi on Wednesday called on Türkiye and Pakistan not to be drawn into Yemen's conflict alongside Saudi Arabia, as fighting intensifies and Riyadh strengthens defense cooperation with the two countries. (Photo by Mohammed Mohammed/Xinhua) - Mohammed Mohammed - //CHINENOUVELLE_XxjpbeE000032_20261008_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2610080738

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – L’ambasciatrice saudita negli Stati Uniti, Reema bint Bandar bin Sultan, ha invitato a formare una coalizione internazionale per affrontare la milizia terroristica Houthi, sullo stesso modello della coalizione globale contro l’Isis. Lo ha scritto in un articolo pubblicato sul New York Times intitolato “Non c’è limite a ciò che gli Houthi possono fare”.

Secondo la diplomatica, la milizia rappresenta una minaccia per la sicurezza regionale, il commercio mondiale e i mercati energetici. Reema bint Bandar ha ricordato che dal marzo 2016 gli houthi hanno lanciato contro l’Arabia Saudita oltre mille missili balistici e droni. Gli attacchi alle infrastrutture energetiche del Regno hanno contribuito a far salire il prezzo del petrolio oltre i 100 dollari al barile. L’ambasciatrice ha inoltre sottolineato che il leader del gruppo, Abdul-Malik al-Houthi, ha passato due decenni a costruire una rete terroristica con il sostegno dell’Iran. Si nasconde sulle montagne e si rivolge ai suoi seguaci solo attraverso video. Ha violato tutti gli accordi di pace firmati dagli Houthi, utilizzando i periodi di tregua per riarmarsi in vista di nuovi attacchi.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE