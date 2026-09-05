TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Rolls-Royce & Partners Finance (RRPF), uno dei principali operatori mondiali di leasing di motori aeronautici, ha annunciato giovedì l’intenzione di costituire in Cina una società dedicata al leasing diretto di motori aeronautici, con l’obiettivo di cogliere le opportunità offerte dal secondo mercato dell’aviazione più grande al mondo.

RRPF, joint venture tra il colosso britannico dei motori aeronautici Rolls-Royce e la società statunitense GATX, ha firmato un accordo per la sua nuova filiale cinese con la Zona franca doganale integrata di Dongjiang, nella municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale.

L’attività di leasing diretto, la prima del suo genere in Cina da parte dei principali produttori globali di motori aeronautici, segna un cambiamento nel modo in cui gli asset aeronautici esteri vengono gestiti nel Paese.

La nuova società, sostenuta da un investimento complessivo di oltre 2,3 miliardi di yuan (circa 339 milioni di dollari), possiederà e manterrà i motori sul territorio nazionale, superando la prassi del settore che prevede di mantenere gli asset all’estero e concederli in leasing in Cina.

La nuova attività può ridurre notevolmente le procedure intermedie e abbassare i costi per la gestione valutaria e il leasing sostenuti dalle compagnie aeree, fornendo alle imprese aeronautiche nazionali servizi di leasing di motori più stabili, prevedibili e di alta qualità.

“La Cina è attualmente il secondo mercato dell’aviazione più grande al mondo. Nei prossimi 10 anni è destinato a crescere”, ha dichiarato Ben Hughes, direttore strategico di RRPF. Ha aggiunto che la nuova società contribuirà a ridurre le spese per i clienti e che l’assunzione di personale locale favorirà una maggiore efficienza operativa.

La Zona franca doganale integrata di Dongjiang, a Tianjin, è nota come polo per le attività di leasing ed è il secondo maggiore cluster al mondo per il leasing di aeromobili. Alla fine di agosto aveva agevolato il leasing di oltre 2.600 aeromobili e più di 300 motori aeronautici, secondo i funzionari locali.

(ITALPRESS).