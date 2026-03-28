BOAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot intelligente per la pulizia è al lavoro nella cittadina di Tanmen, città di Qionghai, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 25 marzo 2026. Le apparecchiature igienico-sanitarie intelligenti sono entrate in servizio in occasione della Conferenza annuale 2026 del Boao Forum for Asia (BFA), diventando un elemento di rilievo dei servizi urbani grazie a una gestione precisa, a uno smaltimento rapido e a standard elevati.

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