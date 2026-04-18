In Olanda Pirelli SCX da record

ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Nicolò Bulega inarrestabile. In gara 1 del Round d’Olanda, terzo appuntamento del Mondiale Superbike, il ducatista ha ottenuto la sua settima vittoria consecutiva stagionale, dopo una bella battaglia con il compagno di squadra, Iker Lecuona, secondo sul traguardo di Assen. Terzo posto per Sam Lowes, per un podio tutto Ducati. Tutti i piloti in gara hanno utilizzato pneumatici in mescola soft SC1 anteriore e SC0 posteriore. La competitività delle soluzioni Pirelli più morbide anche con temperature piuttosto basse è confermata dal nuovo primato della pista di Assen stabilito da Nicolò Bulega nella qualifica, con il pilota italiano della Ducati che utilizzando la posteriore Pirelli supersoft di gamma SCX ha fermato il cronometro su un tempo di 1’32″144, quasi mezzo secondo più basso dell’1’32″596 stabilito da Sam Lowes lo scorso anno con la extrasoft SCQ.

Oltre al leader del Mondiale, anche gli altri due piloti Ducati che completano la prima fila, lo stesso Lowes e Iker Lecuona, sono scesi sotto il precedente record. Vittoria di Jaume Masia (Ducati) in Gara1 della WorldSSP, davanti ad Albert Arenas (Yamaha) e Tom Booth-Amos (Triumph). I primi due classificati, come altri 22 piloti, ha utilizzato al posteriore la supersoft SCX, i restanti 10, incluso il terzo, hanno invece optato per soft SC0.

All’anteriore scelta unanime: SC1 di gamma. In pista anche il Mondiale Sportbike con la vittoria del padrone di casa Jeffrey Buis (Suzuki), mentre nella gara del WorldWCR, secondo successo stagionale per la spagnola Maria Herrera (Yamaha). Entrambe le classi con pneumatici DIABLO Superbike in mescola SC1 anteriore e posteriore.

“Nonostante le basse temperature, tipiche di Assen in questo periodo dell’anno, sia in WorldSBK sia in WorldSSP sono stati utilizzati pneumatici soft – l’analisi di Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – Il lavoro di sviluppo che Pirelli ha portato avanti negli anni ha permesso di migliorare la versatilità e ampliare la finestra di temperatura di esercizio dei nostri pneumatici. Le mescole morbide sono così state utilizzate con temperature dell’asfalto poco superiori ai 20°, garantendo ottime prestazioni. La nuova supersoft di gamma SCX, già impiegata lo scorso anno come specifica di sviluppo E0126, in qualifica ha consentito a Bulega di migliorare di quasi mezzo secondo il record della pista del 2025, ottenuto con una mescola più morbida, la extrasoft SCQ. La SC0 è stata invece protagonista di Gara1: date le temperature piuttosto basse, i piloti hanno preferito una soluzione già consolidata all’alternativa di sviluppo F0298″.

“In WorldSSP entrambe le opzioni posteriori, SCX e SC0, si sono dimostrate parimenti competitive, come conferma la scelta dei piloti a podio – ha aggiunto Barbier – All’anteriore, in entrambe le classi, la scelta è stata unanime sulla SC1, che garantisce buon grip e stabilità. Per la Gara Superpole di domani, in caso di asciutto, ci aspettiamo l’utilizzo della supersoft SCX al posteriore, più competitiva sulla distanza di 10 giri grazie all’extra grip rispetto alla SC0″.

-Foto IPA Agency-

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