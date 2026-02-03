Cina: robot impila ghiaccio all’Harbin Ice and Snow World (2)

HARBIN (CINA) (XINNUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 3 febbraio 2026, mostra un robot automatizzato per l’impilamento dei blocchi di ghiaccio mentre realizza una scultura di grandi dimensioni alla 27esima edizione dell’Harbin Ice and Snow World, a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Il robot è entrato in fase di test il 3 febbraio durante l’evento. Il sistema è in grado di sollevare, trasportare e assemblare i blocchi di ghiaccio con una precisione millimetrica.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).