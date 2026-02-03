Cina: robot impila ghiaccio all’Harbin Ice and Snow World (1)

(260203) -- HARBIN, Feb. 3, 2026 (Xinhua) -- An automated ice block stacking robot helps build a large-scale ice sculpture at the 27th Harbin Ice and Snow World in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Feb. 3, 2026. An automated ice block stacking robot has entered the testing phase at the 27th Harbin Ice and Snow World on Feb. 3. The robot is capable of lifting, transporting, and assembling ice blocks with millimeter-level precision. (Photo by Liu Yang/Xinhua)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot automatizzato per l’impilamento dei blocchi di ghiaccio aiuta a realizzare una scultura di grandi dimensioni alla 27esima edizione dell’Harbin Ice and Snow World, a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 3 febbraio 2026. Il robot è entrato in fase di test il 3 febbraio durante l’evento. Il sistema è in grado di sollevare, trasportare e assemblare i blocchi di ghiaccio con una precisione millimetrica.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

