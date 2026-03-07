Cina: riserve valutarie in aumento nel mese di febbraio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le riserve valutarie della Cina ammontavano a 3.427,8 mld di dollari Usa alla fine di febbraio 2026, con un aumento di 28,7 mld di dollari, pari allo 0,85%, rispetto alla fine di gennaio, secondo dati ufficiali diffusi sabato.

L’Amministrazione statale dei Cambi ha rilevato che a febbraio l’indice del dollaro Usa è aumentato, mentre i prezzi delle principali attività finanziarie globali hanno mostrato andamenti contrastanti, influenzati dai dati macroeconomici, dalle politiche monetarie e dalle aspettative di mercato nelle principali economie.

Gli effetti combinati della conversione dei tassi di cambio e delle variazioni dei prezzi delle attività hanno contribuito all’aumento delle riserve valutarie della Cina nel corso del mese, ha affermato l’amministrazione.

L’economia cinese ha registrato un andamento stabile e in miglioramento, con nuove forze motrici di sviluppo e di maggiore qualità, ha rilevato l’amministrazione. Le condizioni di sostegno e la tendenza di fondo per lo sviluppo sano di lungo periodo dell’economia cinese restano immutati, fornendo un solido sostegno all’obiettivo di mantenere sostanzialmente stabile la consistenza delle riserve valutarie, ha aggiunto.

