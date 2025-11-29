Cina: rinvenuti nello Xizang 3.346 nuovi reperti culturali

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS)- La Regione Autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, ha scoperto 3.346 nuovi siti di reperti culturali durante la seconda fase del quarto censimento nazionale dei beni culturali, portando il totale della regione a 7.623, ha dichiarato giovedì l’ufficio regionale dei beni culturali.

L’indagine, iniziata nell’aprile 2024, ha coperto tutte le unità a livello di contea dello Xizang. Tra le scoperte più significative ci sono pitture rupestri nella contea di Sagya, situate a un’altitudine di 5.303,8 metri, che rappresentano la scoperta in quota più elevata tra i nuovi reperti registrati in Cina.

I reperti appena documentati includono tombe antiche, edifici, templi rupestri, sculture in pietra e siti storici moderni. Sono state inoltre condotte indagini speciali in 21 contee di confine, aggiungendo 254 reperti legati alla difesa territoriale e al presidio dei confini.

Le autorità, in particolare, prevedono di ampliare gli sforzi nella documentazione dei reperti nelle antiche aree urbane.

