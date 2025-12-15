PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lunedì la Cina ha rilasciato l’autorizzazione alla circolazione su strada per due modelli di berline elettriche dotate di capacità di guida autonoma di livello 3, consentendo per la prima volta a questo tipo di veicoli di circolare su strade pubbliche.

I modelli sono stati sviluppati dalle case automobilistiche Changan Automobile e Arcfox di BAIC Motor, secondo un comunicato pubblicato dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT).

Il veicolo Changan è in grado di guidare autonomamente su singola corsia a velocità fino a 50 km/h durante situazioni di congestione del traffico. È autorizzato a circolare su tratti selezionati di autostrade e superstrade urbane nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina.

Il veicolo Arcfox è autorizzato a circolare in modalità autonoma a velocità fino a 80 km/h su tratti designati di autostrade e superstrade urbane a Pechino.

La guida autonoma è classificata in sei livelli, dallo 0 al 5. Più alto è il livello, più avanzata e intelligente è la tecnologia coinvolta. Il livello 3, definito “guida automatizzata in modo condizionato”, consente al veicolo di svolgere compiti dinamici di guida automatizzata, richiedendo tuttavia che un conducente umano resti disponibile a riprendere il controllo quando richiesto.

Negli ultimi anni la Cina ha promosso l’adozione della guida autonoma. A settembre, il Paese ha pubblicato un piano di lavoro che definisce l’approvazione condizionata per la produzione di veicoli di livello 3.

