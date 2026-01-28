Cina registra record con 697 mln di viaggi transfrontalieri nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 le agenzie cinesi di controllo delle frontiere hanno registrato 697 milioni di ingressi e uscite, un record storico, con un aumento del 14,2% su base annua. È quanto emerge dai dati ufficiali.

Nel complesso, i visitatori internazionali hanno effettuato oltre 82 milioni di passaggi di frontiera, con un aumento del 26,4% su base annua. Nel complesso, gli ingressi senza visto ammontano a quasi 30,1 milioni, pari al 73,1% di tutti gli arrivi internazionali, con un aumento del 49,5% rispetto all’anno precedente, secondo quanto dichiarato mercoledì dall’Amministrazione nazionale per l’immigrazione durante un briefing con la stampa.

I residenti della Cina continentale hanno effettuato 335 milioni di viaggi, mentre sono 279 milioni quelli dei residenti di Hong Kong, Macao e Taiwan, con un aumento rispettivamente del 15,1% e del 10,1% rispetto al 2024, ha affermato l’amministrazione.

Attualmente, la Cina offre l’ingresso senza visto ai cittadini di 76 Paesi. Inoltre, i viaggiatori provenienti da 55 Paesi possono usufruire di una politica di transito senza visto di 240 ore in 65 diversi punti di ingresso.

