Cina: razzo Long March-8 invia nello spazio nuovi satelliti Internet

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-8 con a bordo 18 satelliti Internet decolla dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 7 aprile 2026. La Cina ha lanciato il razzo ieri, inviando nello spazio i satelliti. Il razzo è decollato alle 21:32 (ora di Pechino) dal sito. Ha collocato con successo nell’orbita prevista i carichi utili, ovvero il settimo lotto di satelliti di rete per la costellazione Qianfan.

-Foto Xinhua-

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