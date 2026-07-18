GP Belgio, si va verso strategia a una sosta. Medium o soft in partenza

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Kimi Antonelli è stato il pilota più veloce della giornata, conquistando la pole position a Spa-Francorchamps. Il giovane italiano ha distaccato di oltre tre decimi Max Verstappen, secondo classificato, mentre Lando Norris ha chiuso al terzo posto. Tutti i piloti hanno utilizzato esclusivamente la mescola Soft C4.

I primi tre classificati hanno impiegato quattro set di pneumatici ciascuno. Il pilota italiano si era già messo in evidenza nella terza sessione di prove libere, chiudendo al comando con un tempo di 1’45″990 davanti a Norris e Verstappen. Tra i primi tre, il britannico della McLaren è stato l’unico a utilizzare anche la mescola Medium, scelta condivisa da Hadjar e dai due piloti Alpine. Le condizioni della pista sono risultate leggermente più calde in qualifica rispetto alle FP3. La temperatura dell’asfalto ha infatti raggiunto i 38,5°C contro i 36°C registrati nella sessione mattutina. La temperatura ambiente si è invece mantenuta stabile attorno ai 21°C per l’intera giornata.

“Tutto lascia presupporre che la gara di domani sarà a una sola sosta, con una variabile strategica determinata principalmente dai set nuovi a disposizione di ciascuna scuderia”, la previsione di Dario Marrafuschi, direttore motorsport di Pirelli. “Lo stint iniziale potrebbe infatti essere completato sia con la Medium sia con la Soft, a seconda del treno di gomme nuove che i team hanno deciso di preservare – ha aggiunto – I top team potrebbero montare la C3 alla partenza per poi sostituirla con la Hard tra il 17° e il 23° giro. Chi, invece, ha conservato un set nuovo di C4 potrebbe utilizzarla al via, anticipando la sosta nella finestra compresa tra il 14° e il 20° giro. La Soft è stata ampiamente testata nella prima ora di prove libere e, su alcune vetture, sembra fornire ai piloti un migliore riscontro in fase di frenata. Per questo motivo potrebbe essere preferita, anche grazie al vantaggio offerto in termini di aderenza. Le strategie a due soste risultano invece più lente di circa otto-dieci secondi. Tra le opzioni possibili figurano le combinazioni Soft-Hard-Hard e Soft-Hard-Medium. Come evidenziavamo già ieri, alcune scuderie hanno conservato a scopo precauzionale un treno aggiuntivo di C2, che potrebbe rivelarsi utile per disporre di una gomma nuova da sfruttare in caso di neutralizzazione. Il comportamento dei pneumatici è comunque in linea con le nostre aspettative. Anche i tempi sono ormai vicini alle simulazioni, con uno scarto di appena un decimo tra il tempo della pole e le nostre previsioni. La pista si è evoluta rapidamente e il degrado termico dell’asse posteriore rappresenta ora l’unico fattore che dovrà essere tenuto in considerazione nel corso della gara”.

In F2 Joshua Duerksen ha vinto la Sprint race di Spa-Francorchamps. Martinius Stenshorne ha chiuso in seconda posizione, a soli sei decimi di secondo, mentre Dino Beganovic ha completato il podio in terza posizione. Il leader del campionato Nikola Tsolov ha tagliato il traguardo in quarta posizione. A eccezione di Noel Leon, che ha scelto la mescola Supersoft, tutti i piloti sono partiti con la gomma Media. La Feature race è in programma per domani, con Rafael Camara in partenza dalla pole position. La Sprint race di Formula 3 è stata vinta da Jin Nakamura. Il pilota del team Hitech è riuscito a tenersi alle spalle Brando Badoer e Pedro Clerot sul circuito di Spa-Francorchamps. Badoer era partito dalla pole position ma ha poi dovuto cedere il passo al giapponese Nakamura nel corso della gara sprint. Badoer ha concluso a meno di un secondo dal vincitore. La Feature race è in programma per domenica.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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