Roggero, la moglie “A Mattarella chiedo un atto di clemenza e di umanità”

IPA86759936 - Milano, Mario Roggero arriva al carcere di Bollate per costituirsi e scontare la pena di 14 anni e 9 mesi a seguito della sentenza della Cassazione che lo ha condannato confermando i precedenti gradi di giudizio per avere sparato a due rapinatori ed averne ferito un terzo il 28 aprile 2021 durante una rapina nella sua gioielleria a Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Nella foto: Mario Roggero (gioielliere italiano di 72 anni)

MILANO (ITALPRESS) – “Al presidente Mattarella mi rivolgo come moglie e come madre, con il massimo rispetto per il suo ruolo di capo dello Stato. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l’età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Gli chiedo un atto di clemenza e di umanità per permettere a un uomo anziano di trascorrere gli ultimi anni della sua vita insieme alla sua famiglia”. Lo dice Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero, chiedendo la grazia per il marito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un’intervista a La Stampa in edicola oggi. “Mi sento sospesa in un incubo che è diventato realtà. Mario è un uomo profondamente legato alla sua famiglia, un lavoratore instancabile, un marito e un nonno premuroso. E’ una persona che ha sempre messo la protezione dei suoi cari al di sopra di tutto. Non è il ‘giustizierè che alcuni descrivono”. aggiunge.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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