Cina: razzo Lijian-2 Y2 porta in orbita un nuovo gruppo di satelliti (3)

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Lijian-2 Y2 con a bordo un nuovo gruppo di satelliti decolla dalla zona pilota per l’innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nella Cina nord-occidentale, il 3 novembre 2026. La Cina ha lanciato con successo il razzo. Decollato alle 8:15 (ora di Pechino), ha portato nell’orbita prevista il suo carico utile, un nuovo gruppo di satelliti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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