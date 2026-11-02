ROMA (ITALPRESS) – Nuova ondata di attacchi informatici contro i supermercati europei. Dopo la Francia, colpita a ottobre, episodi analoghi sono stati segnalati in Irlanda, Svezia, Belgio, Lussemburgo, Estonia e Paesi Bassi.

Nel mirino degli hacker i sistemi informatici che regolano frigoriferi e congelatori, le cui temperature sarebbero state modificate da remoto fino a raggiungere i 50 gradi. In diversi punti vendita si è reso necessario eliminare prodotti freschi e surgelati potenzialmente compromessi.

In Svezia risultano interessati negozi delle catene Ica e Coop, mentre in Belgio e Lussemburgo sono stati segnalati problemi nei punti vendita Delhaize e Carrefour. Coinvolti anche alcuni supermercati irlandesi della catena SuperValu. Nei Paesi Bassi l’attacco ha colpito almeno 17 attività commerciali, soprattutto macellerie e piccoli negozi alimentari, mentre i grandi supermercati non risultano al momento coinvolti. Le autorità e le aziende interessate hanno avviato verifiche per accertare la natura e l’origine degli attacchi informatici. Al momento non risultano rivendicazioni degli attacchi né responsabilità accertate.

– Foto Ipa Agency –

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