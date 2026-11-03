Siria, sventato attacco di una cellula affiliata a Hezbollah contro la raffineria di Homs

DAMASCO (SIRIA) (ITALPRESS) – Il servizio di intelligence generale siriano, in collaborazione con le Forze di sicurezza interna, ha sventato un piano di attacco contro la raffineria di Homs ideato da una cellula affiliata al gruppo armato libanese Hezbollah. Lo riporta l’agenzia di stampa governativa siriana Sana. I membri della cellula sono stati arrestati e, in loro possesso, sono stati rinvenuti ordigni esplosivi destinati a essere utilizzati contro l’impianto. La raffineria di Homs riveste un ruolo cruciale nell’approvvigionamento di prodotti petroliferi per il mercato interno.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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