KIEV (ITALPRESS) – E’ di almeno 26 morti il bilancio delle vittime dopo un attacco russo contro una scuola utilizzata come centro di distribuzione di aiuti umanitari a Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia.

“L’attacco – afferma su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky – ha preso di mira un edificio scolastico. L’edificio e il rifugio al suo interno venivano usati per scopi umanitari – ogni lunedì vi veniva distribuito aiuto umanitario alla popolazione. I russi hanno sferrato il primo attacco proprio mentre la gente era arrivata – diverse bombe aeree. Poi è arrivato un altro attacco, altre bombe aeree, questa volta mirate al rifugio. Al momento, 26 persone risultano morte. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Cinque persone sono in ospedale. Altre persone sono sotto le macerie. Le operazioni di soccorso continueranno per tutto il tempo necessario a trovare ogni singola persona. La maggior parte delle vittime di questo attacco russo sono civili venuti a ricevere aiuti umanitari e coloro che sono venuti ad aiutarli dopo il primo attacco. I russi sapevano che si trattava di fatto di una struttura umanitaria. È importante che il mondo reagisca a questo – a ogni uccisione della nostra gente da parte dei russi, a ogni passo verso l’escalation della guerra”.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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