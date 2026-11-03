Cina: leader stranieri parteciperanno alla nona China International Import Expo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Diversi leader stranieri parteciperanno, su invito, alla cerimonia di apertura della nona edizione della China International Import Expo, che si terrà a Shanghai dal 5 al 10 novembre, e agli eventi correlati, ha annunciato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Tra questi leader figurano il presidente del Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema, il cancelliere federale austriaco Christian Stocker, il vice presidente della Liberia Jeremiah Koung, il vice primo ministro e ministro del Commercio estero e degli Investimenti di Cuba Oscar Perez-Oliva Fraga, la vice prima ministra e ministra dell’Economia della Slovacchia Denisa Sakova e la vice prima ministra e ministra dell’Economia e dello Sviluppo Sostenibile della Georgia Mariam Kvrivishvili, secondo il portavoce.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).