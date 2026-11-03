Algeria, Re Carlo III a Tebboune “Più cooperazione su clima e ambiente”

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Il re del Regno Unito, Carlo III, ha inviato un messaggio di congratulazioni al presidente algerino Abdelmadjid Tebboune in occasione dell’anniversario della Rivoluzione algerina, celebrato il primo novembre, sottolineando l’importanza di rafforzare i rapporti di cooperazione tra i due Paesi, in particolare nei settori del clima e della tutela ambientale.

Nel messaggio, il sovrano britannico ha rivolto, anche a nome della moglie, i propri auguri al presidente Tebboune e al popolo algerino, richiamando la duratura amicizia tra le due nazioni. Carlo III ha espresso apprezzamento per la solidità delle relazioni bilaterali e ha ribadito l’auspicio di una cooperazione ancora più stretta negli anni a venire, soprattutto di fronte alle sfide comuni. Particolare attenzione è stata dedicata alle questioni climatiche e alla salvaguardia dell’ambiente naturale. Il sovrano ha auspicato che Algeria e Regno Unito possano proseguire il lavoro comune per individuare soluzioni efficaci e sostenibili in questi ambiti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).