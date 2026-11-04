Cina: rapporto, si valuterà impiego IA in regolamentazione, servizi finanziari

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina valuterà l’impiego dell’intelligenza artificiale (IA) nella regolamentazione finanziaria e nei servizi correlati, come parte degli sforzi volti a rafforzare la supervisione e a migliorare il sostegno finanziario all’economia reale, secondo un rapporto presentato per la discussione alla sessione in corso del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, il massimo organo legislativo del Paese.

Il rapporto sul lavoro finanziario del Paese, presentato dal Consiglio di Stato, ha delineato cinque priorità per la prossima fase dello sviluppo finanziario, tra cui il mantenimento di una politica monetaria adeguatamente accomodante, il rafforzamento della regolamentazione finanziaria e il miglioramento dei servizi finanziari all’economia reale.

La Cina farà ampio ricorso a vari strumenti di politiche per garantire un’ampia liquidità e continuerà a valutare e migliorare il proprio quadro di politica monetaria, secondo il rapporto.

Sul fronte della regolamentazione finanziaria, il Paese intensificherà la lotta alle attività finanziarie illegali, esplorando le applicazioni dell’IA nella gestione e nei servizi finanziari e rafforzando la tutela dei consumatori finanziari.

Il Paese aumenterà inoltre il sostegno alle reti infrastrutturali, all’innovazione tecnologica e alle piccole imprese, secondo il rapporto.

(ITALPRESS).