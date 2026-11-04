Al via EICMA 2026 a Milano con esposizioni di marchi cinesi (3)

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Zhang Xue, fondatore dell’azienda cinese che produce motociclette ZXMOTO, tiene un discorso durante una conferenza stampa di ZXMOTO durante l’83esima edizione della Esposizione internazionale delle due ruote (EICMA 2026) a Milano, il 3 novembre 2026. L’EICMA 2026 si è aperta qui il 3 novembre e proseguirà fino all’8 novembre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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