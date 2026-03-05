Cina: rapporto, economia mostra notevole resilienza nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’economia cinese ha dimostrato una notevole resilienza nell’ultimo anno, secondo un rapporto sul lavoro del governo presentato oggi al massimo organo legislativo del Paese per la deliberazione.

Secondo il documento, il prodotto interno lordo della Cina nel 2025 ammonta a 140.190 miliardi di yuan (20.280 miliardi di dollari), in aumento del 5% rispetto all’anno precedente.

Lo scorso anno sono stati compiuti numerosi nuovi progressi in ambito scientifico e tecnologico, si legge nel rapporto, che aggiunge come la Cina abbia preso la guida nella ricerca, nello sviluppo e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale, della biomedicina, della robotica e della tecnologia quantistica.

La situazione ambientale ha continuato a migliorare, con il consumo di energia per unità di Pil in calo del 5,1%, secondo il rapporto.

