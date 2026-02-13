Cina: “Rammarico per richiesta Ue di gruppo speciale all’Omc”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero del Commercio cinese ha espresso “rammarico” per la decisione dell’Unione europea di richiedere l’istituzione di un gruppo speciale dell’Organizzazione mondiale del commercio, nell’ambito della controversia con la Cina sulle sentenze giudiziarie relative ai brevetti SEP.

Un funzionario del dipartimento dei Trattati e del Diritto del ministero, in risposta a una domanda dei media, ha detto che la Cina “gestirà adeguatamente la richiesta in conformità con le procedure di risoluzione delle controversie dell’Omc e difenderà con determinazione i propri diritti e interessi legittimi”.

Il funzionario ha sottolineato che la Cina “ha sempre attribuito grande importanza alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale”.

“Nel rigoroso rispetto delle regole dell’Omc e degli impegni assunti al momento dell’adesione, la Cina ha continuamente migliorato la propria legislazione e l’applicazione delle norme in materia di proprietà intellettuale, conseguendo risultati evidenti a tutti”, ha concluso.

(ITALPRESS).