Cina: rallentamento calo prezzi di case a luglio segnala stabilizzazione mercato

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Secondo i dati diffusi ieri dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS), a luglio le 70 principali città cinesi hanno registrato, nel complesso, un rallentamento del calo dei prezzi delle abitazioni su base annua, rafforzando i segnali di stabilizzazione del mercato immobiliare.

Nelle quattro città di prima fascia di Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen, il mese scorso i prezzi delle nuove abitazioni sono diminuiti dell’1,1% su base annua, rispetto al calo dell’1,3% registrato a giugno, mentre la flessione dei prezzi delle abitazioni di seconda mano si è ridotta dal 4,9% al 3,7%.

Anche nelle altre città, a luglio i cali su base annua dei prezzi delle abitazioni si sono leggermente ridotti, fatta eccezione per i prezzi delle nuove abitazioni nelle città di terza fascia, dove la diminuzione è rimasta invariata rispetto a giugno.

Su base mensile, i prezzi delle abitazioni nelle città di prima fascia sono nel complesso aumentati, mentre quelli nelle città di seconda e terza fascia sono diminuiti. Tra le 70 città, 23 hanno registrato aumenti o nessuna variazione nei prezzi delle nuove abitazioni, due in più rispetto a giugno, mentre per le abitazioni di seconda mano il dato è stato di otto città, due in meno rispetto al mese precedente.

L’NBS pubblica un rapporto mensile sui prezzi delle abitazioni che monitora l’andamento del mercato in 70 città principali, tra cui quattro città di prima fascia, 31 di seconda e 35 di terza.

Ulteriori segnali emersi quest’anno indicano che il mercato immobiliare è rimasto nel complesso stabile, con la fiducia e le aspettative in graduale miglioramento.

In una riunione sul lavoro economico tenuta alla fine del mese scorso dall’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, i responsabili politici hanno esortato a proseguire gli sforzi per stabilizzare il mercato immobiliare.

Gli esperti hanno affermato che l’orientamento delle politiche rimane chiaro, con i governi locali chiamati a fare un uso migliore degli strumenti politici adeguati alle condizioni locali per soddisfare la domanda abitativa.

Yu Xiaofen, ricercatore presso la Zhejiang University of Technology, nella Cina orientale, ha chiesto di accelerare i progressi nello sviluppo di un nuovo modello per il settore immobiliare, nonché di migliorare i meccanismi a lungo termine per promuovere uno sviluppo stabile e sano del mercato.

(ITALPRESS).