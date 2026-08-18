ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno discusso telefonicamente delle relazioni tra Turchia e Stati Uniti e degli urgenti sviluppi regionali e globali.

Il leader turco ha sottolineato la necessità di massimizzare gli sforzi diplomatici per allentare le tensioni tra Washington e Teheran, secondo una nota della presidenza turca. Erdogan ha detto a Trump che la Turchia auspica la prosecuzione dei negoziati tra Iran e Stati Uniti, ribadendo il sostegno di Ankara agli sforzi volti a garantire la pace.

Nel corso della telefonata, Erdogan e Trump hanno parlato anche dell’accordo della Mecca sulla difesa congiunta, firmato nelle settimane scorse da Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, affermando che il patto dimostra un forte impegno di Ankara a garantire la stabilità e la sicurezza regionale.

Su Gaza, Erdogan ha avvertito che le azioni israeliane contro i palestinesi si sono intensificate in un momento in cui gli sforzi sono concentrati sul passaggio alla seconda fase del processo di pace di Gaza e ha ribadito che la Turchia continuerà a sostenere le iniziative volte a una pace duratura nella regione, nonché gli sforzi per ricostruire la Striscia di Gaza, devastata dalla guerra.

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