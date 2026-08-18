Cina: porto di Yantai, volume spedizioni di merci verso l’Africa +66,1% (3)

YANTAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 16 agosto 2026, mostra camion prodotti in Cina e destinati al Ghana mentre vengono caricati su una nave al porto di Yantai, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Dall’inizio dell’anno, il volume delle spedizioni di merci generiche dal porto di Yantai verso l’Africa ha superato i 6 milioni di tonnellate, con un aumento del 66,1% su base annua.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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