Cina: raccolto il 68,54% del grano, 233 mln di mu completati (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un agricoltore misura il contenuto d’acqua del grano raccolto nella cittadina di Zhangzhuang, contea di Yinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 10 giugno 2026. Fino al 9 giugno, in tutta la Cina erano stati raccolti complessivamente 233 milioni di mu (pari a 15,53 milioni di ettari) di grano, pari al 68,54% dell’intero lavoro di raccolta.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]