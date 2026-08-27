Cina: raccolti autunnali colorano il villaggio di Huangling nel Jiangxi (3)

WUYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una turista posa per una foto nel villaggio di Huangling, nella contea di Wuyuan, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 25 agosto 2026. Con l’arrivo dell’inizio dell’autunno, gli abitanti di Huangling stendono i raccolti su vassoi di bambù per farli essiccare. Questi colorati recipienti per l’essiccazione creano un suggestivo contrasto con le case in stile Hui, caratterizzate da pareti bianche e tegole nere, attirando numerosi turisti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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