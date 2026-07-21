Cina: Qingdao, tour in crociera per il Festival internazionale della birra (1)

QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone partecipano a un evento turistico a bordo della nave da crociera Dream presso il Qingdao International Cruise Terminal a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 20 luglio 2026. Iniziata ieri nell’ambito della 36esima edizione del Festival internazionale della birra di Qingdao, l’iniziativa prevede spettacoli dal vivo ed esperienze interattive, offrendo ai visitatori un coinvolgente spazio ricreativo in mare.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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