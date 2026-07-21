Sahara, Romania “Autonomia sotto la sovranità del Marocco è soluzione praticabile”

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Romania ritiene che “una vera autonomia sotto la sovranità marocchina potrebbe essere una soluzione praticabile” alla questione del Sahara occidentale. E’ quanto contiene il messaggio indirizzato al Re del marocco, Mohammed VI, dal presidente rumeno Nicusor Dan, secondo quanto riferisce l’agenzia marocchina Map rilanciando un comunicato del ministero degli Esteri di Rabat.

Secondo Dan, la Romania “ritiene che il piano di autonomia presentato dal Marocco nel 2007 costituisca la base più appropriata, seria, credibile e realistica per raggiungere una soluzione politica giusta, duratura e reciprocamente accettabile”.

Questa posizione giunge “a seguito di un’analisi approfondita degli sviluppi sulla questione del Sahara”, ha ancora affermato il presidente rumeno. Il messaggio è stato consegnato oggi al ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini all’estero, Nasser Bourita, dal Consigliere del Presidente rumeno ed ex Primo Ministro Dacian Ciolos.

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