Cina: Qingdao ospita fiera di frutta candita per Festa di primavera (3)

QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone passeggiano a una fiera della frutta candida a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 17 febbraio 2025. La fiera, organizzata per celebrare la Festa di primavera e caratterizzata da spettacoli tradizionali, prodotti culturali e creativi e specialità gastronomiche, ha attirato numerosi turisti nella città.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]