Cina: Qingdao ospita fiera di frutta candita per Festa di primavera (3)

QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone passeggiano a una fiera della frutta candida a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 17 febbraio 2025. La fiera, organizzata per celebrare la Festa di primavera e caratterizzata da spettacoli tradizionali, prodotti culturali e creativi e specialità gastronomiche, ha attirato numerosi turisti nella città.

-Foto Xinhua-

