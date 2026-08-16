Cina: pubblicato un rapporto think tank sul Codice ecologico e ambientale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto mostra alcune copie di un rapporto di un think tank sul Codice ecologico e ambientale della Cina. Il rapporto è stato pubblicato ieri da un think tank nazionale di alto livello affiliato all’agenzia di stampa Xinhua, in concomitanza con l’entrata in vigore, lo stesso giorno, della storica normativa. Il rapporto, lungo circa 19.000 caratteri cinesi, esamina in modo sistematico il contesto storico e la grande importanza del codice, ne illustra le innovazioni legislative e le peculiari caratteristiche cinesi e ne evidenzia il valore e i contributi a livello globale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)