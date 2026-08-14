ROMA (ITALPRESS) – Caccia della Nato hanno abbattuto questa mattina un drone che era entrato nello spazio aereo nel nord-est della Lettonia. Secondo quanto riferito dalle forze armate lettoni l’abbattimento è stato effettuato da caccia impegnati nella missione Nato di polizia aerea del Baltico nella regione di Balvi. L’allarme in Lettonia è rimasto in vigore fino alle 4:50 locali, interessando i distretti amministrativi di Augsdaugava, Preili, Rezekne, Balvu e Aluksne.

“Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea della Nato nel Baltico e per aver mantenuto l’integrità dello spazio aereo Nato. Ieri sera, un drone straniero è stato abbattuto dai nostri alleati italiani sopra la Lettonia orientale”. Così su x il ministro degli Esteri della Lettonia, Baiba Braze.

– foto di repertorio IPA Agency –

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