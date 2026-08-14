NEW YORK (ITALPRESS) – “Dopo che avremo finito di sconfiggere l’Iran, e questo accadrà molto presto, dichiarerò lo Stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti”. Lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump, intervenendo a un comizio elettorale nello Stato di New York. Ha giustificato l’aumento del costo della benzina causato dal conflitto con l’Iran con la necessità che “un paese malvagio non si doti di un’arma nucleare”, sottolineando che non intende scusarsi per aver fatto la cosa giusta. “Ricordatevi che, pagando un pochino di più per la benzina, lo fate affinché un Paese malvagio, che è il principale sponsor statale del terrorismo al mondo, non possa dotarsi di un’arma nucleare”, ha detto Trump, aggiungendo: “Non mi scuserò mai. Ho fatto la cosa giusta”.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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