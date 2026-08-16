Cina: Zhangjiajie, patrimonio culturale favorisce boom del turismo estivo (1)

ZHANGJIAJIE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone fanno la fila per il controllo dei biglietti dello spettacolo Charming Xiangxi a Zhangjiajie, nella provincia centrale cinese dell’Hunan, provincia centrale della Cina, il 14 agosto 2026.

Facendo leva sul suo ricco patrimonio culturale immateriale, la città di Zhangjiajie ha sviluppato diverse proposte per le vacanze estive e molteplici forme di turismo notturno, alimentando un boom dei viaggi durante l’alta stagione.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)