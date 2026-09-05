PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha pubblicato un piano per promuovere lo sviluppo di alta qualità delle piccole e medie imprese (PMI) nel periodo 2026-2030, fissando obiettivi per la crescita delle imprese, l’innovazione e il contesto di sviluppo.

Entro il 2030, le PMI cinesi dovrebbero registrare una crescita sia in termini di qualità sia di dimensioni, con i ricavi operativi pro capite delle principali PMI che dovrebbero segnare una crescita cumulativa di circa il 15% nel quinquennio, secondo il piano pubblicato congiuntamente da 10 dipartimenti governativi, tra cui il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.

La capacità di innovazione delle PMI sarà notevolmente potenziata, con l’obiettivo di una crescita media annua superiore all’8% della spesa interna per ricerca e sviluppo delle principali PMI industriali e con il numero delle imprese “piccoli giganti” che dovrebbe raggiungere quota 22.000 entro il 2030, secondo il piano.

Le imprese “piccoli giganti” sono le nuove realtà d’eccellenza tra le PMI che operano nel settore manifatturiero, specializzate in mercati di nicchia e dotate di tecnologie all’avanguardia.

Il piano chiede di continuare a migliorare il sistema di servizi per le PMI e di aumentare a 50 entro il 2030 il numero delle zone di cooperazione per le PMI cinesi ed estere.

Entro quella data, il contesto di sviluppo per le PMI dovrebbe migliorare ulteriormente, con la sostanziale attuazione di un solido meccanismo a lungo termine per risolvere il problema dei pagamenti arretrati dovuti alle PMI e un accesso a forme diversificate di finanziamento ulteriormente ampliato.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).