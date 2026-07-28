Trofeo Pirelli Accademia Regione Padana, show a Salsomaggiore

PARMA (ITALPRESS) – Dopo il Rally di Salsomaggiore la Regione Padana (Lombardia, Emilia Romagna) del Trofeo Pirelli Accademia CRZ si prepara a un finale di stagione incertissimo e incandescente, visto che dopo 10 delle 13 gare in calendario ci sono più piloti al vertice nel giro di pochi punti in tutte le categorie.

Fra le vetture di vertice, le Rally2, proprio l’esito del confronto diretto fra i tre pilori con le Skoda Fabia RS nel rally parmense ha portato a un ulteriore riavvicinamento in testa con il 26enne leader piacentino Christian Tiramani che ha visto ridursi ad 1 punto il suo vantaggio su Antonio Rusce mentre il vincitore di giornata, Gianluca Tosi, è ora a sole 3 lunghezze da lui. E tutti hanno a disposizione ancora un solo risultato pieno nei restanti tre rally. Fra le Rally4 è il 24enne Nicolò Ardizzone con la Lancia Ypsilon il leader seguito a 5 punti da Simone Fumagalli, poi Giorgio Cogni e Andrea Spataro.

Fra le Rally 5 il duello sembra ristretto al veronese Manuele Stella e al 23enne modenese Riccardo Verbilli n, con quest’ultimo che ha ottenuto a Salsomaggiore la sua terza vittoria in altrettanti arrivi. Fra le 2 ruote motrici “Classic” la lotta è a tre. Davanti il 46enne bergamasco Alessandro Casano con la Renault Clio S1600, inseguito da Davide Trinca Colonel (Peugeot 106 N2) e da Massimo Turrini (Peugeot 208 R2B). Infine, fra le altre 4RM, tutte Rally 3, è il modenese Giacomo Guglielmini, anche lui al terzo successo (e i risultati utili sono quattro) a proporsi come favorito sui numerosi immediati inseguitori: Luca Gualdi, Ennio Bini, Ludwig Ziliani e Franco Rossi.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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