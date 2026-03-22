Cina: pubblicata lista globale di riviste di alta qualità su medicina e scienze della vita

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri la Cina ha pubblicato una lista di riviste di alta qualità nei campi della medicina e delle scienze della vita, compilata in modo indipendente da istituzioni nazionali, offrendo una prospettiva cinese sulla valutazione delle riviste accademiche globali e contribuendo a rafforzare l’influenza accademica del Paese.

La lista delle riviste è stata pubblicata congiuntamente da Dongbi Technology Data Co., Ltd., in collaborazione con l’Accademia cinese delle scienze mediche e con la Shanghai Jiao Tong University.

Sono state selezionate complessivamente 4.027 riviste di medicina e 3.064 riviste di scienze della vita da includere nella lista. La lista è destinata a fungere da riferimento per i ricercatori nella scelta delle riviste a cui sottoporre i propri lavori, per le istituzioni accademiche nella valutazione della ricerca e per le autorità di gestione della ricerca nell’ottimizzazione dei sistemi di classificazione delle riviste.

La lista è stata generata in modo iterativo sulla base dei big data globali sulle citazioni dal 2023 al 2025, partendo da un insieme iniziale di riviste di riferimento. Le riviste sono classificate in quattro fasce, formando una struttura piramidale: la fascia A rappresenta le riviste di vertice, le fasce B e C costituiscono il nucleo accademico, mentre la fascia D comprende i campi emergenti e specialistici.

Qiu Xiaochun, vicedirettore del comitato medico della Library Society of China, ha osservato che la pubblicazione di questa lista segna un passo avanti significativo nella costruzione di una voce indipendente per la valutazione della ricerca nei campi cinesi della medicina e delle scienze della vita.

(ITALPRESS).