Cina: pubblicata guida su sicurezza trasferimento transfrontaliero di dati auto

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha pubblicato l’edizione 2026 della guida sulla sicurezza per il trasferimento transfrontaliero dei dati automobilistici, con l’obiettivo di creare un meccanismo efficiente, comodo e sicuro per questi flussi e di agevolare ulteriormente le esportazioni di dati nel settore automobilistico.

La guida, pubblicata congiuntamente da otto dipartimenti governativi, tra cui il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT), è articolata in quattro parti: disposizioni generali, regole per l’identificazione dei dati importanti nei tipici scenari dell’industria automobilistica, processo di esportazione dei dati e requisiti di protezione della sicurezza.

Per quanto riguarda l’identificazione dei dati importanti, il documento affina le regole in una serie di scenari, tra cui ricerca e sviluppo, manifattura, guida automatizzata e aggiornamenti software.

Un funzionario del MIIT ha spiegato che la guida mira ad attuare i requisiti sulla gestione del trasferimento transfrontaliero dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti cinesi in materia di sicurezza dei dati, protezione delle informazioni personali, sicurezza dei dati di rete e sicurezza dei dati automobilistici, migliorando la comodità di esportazione dei dati per il settore, creando un’interazione positiva tra sviluppo di alta qualità e sicurezza di alto livello.

Secondo il funzionario, la guida segue inoltre i principi della Global Cross-Border Data Flow Cooperation Initiative e prende l’industria automobilistica come settore pilota, offrendo una soluzione cinese per la gestione sicura dei trasferimenti transfrontalieri dei dati automobilistici.

