Cina: “Pronti a collaborare con USA per gestire divergenze e promuovere cooperazione”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti per gestire adeguatamente le divergenze, portare avanti la cooperazione, e mantenere uno sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni economiche e commerciali, ha dichiarato lunedì il ministero cinese del Commercio (MOC).

Sulla base dei principi di uguaglianza, rispetto reciproco e mutuo beneficio, Cina e Stati Uniti hanno tenuto cinque cicli di consultazioni economiche e commerciali nel 2025, che hanno prodotto una serie di risultati positivi, ha dichiarato il vice ministro del Commercio Yan Dong in una conferenza stampa tenuta dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato.

Ciò, ha sottolineato Yan, dimostra pienamente che Cina e Stati Uniti possono trovare modalità per risolvere le questioni attraverso il dialogo e consultazioni paritari.

Dopo l’incontro tra i due capi di Stato a Busan, i due Paesi hanno mantenuto una comunicazione a vari livelli attraverso il meccanismo di consultazione economica e commerciale Cina-USA. Le due nazioni hanno inoltre collaborato per attuare l’intesa raggiunta dai due presidenti, nonché i risultati della consultazione economica e commerciale Cina-USA di Kuala Lumpur, ha riferito il vice ministro.

Guardando al futuro, Yan ha affermato che, seguendo i principi del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione reciprocamente vantaggiosa, la Cina è desiderosa di collaborare con gli Stati Uniti per sostenere e attuare le importanti intese comuni raggiunte dai due capi di Stato e fare buon uso del meccanismo di consultazione economica e commerciale Cina-USA.

