Missione della Regione Sardegna nella regione cinese del Sichuan, Manca “Opportunità di crescita”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Ha preso il via in questi giorni la missione istituzionale della Regione Sardegna nella regione del Sichuan, in Cina, guidata dall’assessora dei Trasporti Barbara Manca. La delegazione regionale sarà impegnata tutta la settimana in una serie di incontri dedicati ai temi dell’innovazione tecnologica, della mobilità, dello sviluppo economico e della cooperazione internazionale. Prima tappa ieri, lunedì 11 maggio, a Chengdu, principale città del Sichuan e uno dei centri economici e tecnologici più importanti della Cina, dove la delegazione ha visitato la sede di Gioneco, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale applicate al traffico urbano e alla digitalizzazione della governance delle città. Nel corso della visita si è svolto un confronto con il vicepresidente Liu Jie sui temi legati alla gestione intelligente dei flussi di traffico, alla sostenibilità e all’innovazione nei servizi pubblici di mobilità. Nel pomeriggio la delegazione regionale ha inoltre incontrato i rappresentanti del Dipartimento per la Cultura e il Turismo della Provincia del Sichuan e i responsabili di Sichuan Airlines, compagnia aerea con sede nella regione e operativa a livello internazionale.

“Questa missione rappresenta un’importante occasione di confronto e dialogo con una delle realtà più dinamiche della Cina sul fronte dell’innovazione e della mobilità – dichiara l’assessora Barbara Manca -. Per la Sardegna è fondamentale osservare da vicino esperienze avanzate e costruire relazioni istituzionali e operative che possano generare opportunità di crescita, cooperazione e sviluppo”. “Il tema della mobilità intelligente, della digitalizzazione dei servizi e dell’integrazione tra innovazione tecnologica e trasporto pubblico sarà sempre più centrale anche per il futuro della nostra Isola – conclude l’esponente della Giunta Todde -. Confrontarsi con realtà che stanno investendo fortemente in questi ambiti significa acquisire competenze, visioni e strumenti utili per migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare la competitività del nostro territorio”. La missione proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori incontri istituzionali, visite operative e momenti di approfondimento dedicati ai temi della mobilità, della logistica, del turismo e dell’innovazione tecnologica.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

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