Cina: promuove turismo digitale e servizi di pagamento per il personale straniero

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità cinesi hanno emanato delle linee guida per migliorare la comodità dei servizi digitali per l’ingresso degli stranieri e delle persone provenienti dall’esterno della Cina continentale, comprese misure per perfezionare i servizi digitali di base e i sistemi di pagamento digitale.

L’approccio mira a promuovere ulteriormente l’apertura ad alto standard del Paese, secondo le linee guida emanate congiuntamente da undici autorità e dipartimenti, tra cui l’Amministrazione cinese del cyberspazio, il ministero della Cultura e del Turismo e la Banca popolare cinese. Le linee guida sono state pubblicate giovedì sul sito dell’amministrazione.

Il documento esorta ad affrontare gli ostacoli nei servizi digitali per il personale proveniente dall’estero, al fine di rendere l’ambiente digitale del Paese più internazionalizzato e conveniente.

Le linee guida definiscono 14 misure, come il rafforzamento dei servizi digitali di base attraverso la fornitura di servizi di telecomunicazione più accessibili per il personale straniero e il miglioramento della comodità dei pagamenti digitali sostenendo meglio l’uso dei servizi di portafogli elettronici esteri nella Cina continentale.

Il documento impone inoltre il potenziamento dei servizi digitali in lingue straniere, incoraggiando le piattaforme di servizio pertinenti a fornire funzioni di traduzione o versioni multilingue.

Dovrebbero essere forniti servizi digitali migliorati per arricchire le esperienze di turismo, shopping e ristorazione del personale proveniente dall’estero. Inoltre, si dovrebbero compiere sforzi per rendere disponibili informazioni integrate sui servizi digitali tramite applicazioni mobili ampiamente utilizzate dagli stranieri in Cina, riporta il documento.

Viene anche chiesto un aggiornamento dei servizi pubblici digitali per il personale straniero, inclusi quelli relativi a sanità, istruzione, investimenti e imprenditorialità e servizi governativi.

Infine, il documento sottolineata la necessità di rafforzare la protezione della cybersicurezza, della sicurezza dei dati e della privacy delle informazioni personali.

