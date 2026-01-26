Cina promette sforzi per ottimizzare politiche a sostegno di investimenti esteri

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero del Commercio della Cina si è impegnato a ottimizzare ulteriormente le politiche di sostegno agli investimenti stranieri nel 2026, promettendo sforzi per garantire un trattamento paritario alle imprese a capitale estero nelle iniziative di promozione dei consumi interni, negli appalti pubblici e nelle procedure di gare d’appalto, al fine di promuovere lo sviluppo a lungo termine delle imprese estere nel Paese.

Wang Ya, funzionaria a capo del dipartimento di gestione degli investimenti esteri sotto il controllo del ministero del Commercio, ha dichiarato lunedì in una conferenza stampa che la Cina continuerà fermamente a espandere un’apertura di alto livello, cercando di promuovere nuovi punti di forza nell’attrarre gli investimenti esteri e di rafforzare il marchio “Invest in China”.

Wang ha affermato che il ministero amplierà l’accesso al mercato e l’apertura nel settore dei servizi, comprese telecomunicazioni, sanità e istruzione, oltre a sostenere le imprese a capitale estero nel settore dei servizi affinché espandano le loro catene del valore.

Saranno inoltre compiuti sforzi per rafforzare i servizi per gli investitori stranieri attraverso la piena attuazione del trattamento nazionale per le imprese a capitale estero, concentrandosi sulle loro preoccupazioni, ottimizzando continuamente i servizi e organizzando tavole rotonde per le imprese a capitale estero, ha affermato Wang.

La Cina si allineerà strettamente alle norme economiche e commerciali internazionali di alto livello, portando avanti sperimentazioni più ampie di apertura istituzionale e accelerando l’attuazione dei progetti pilota per l’espansione dell’apertura nel settore dei servizi, ha affermato Wang.

(ITALPRESS).